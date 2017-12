Após acidente que mudou sua vida, Pedro Janot lança livro, escrito por Edvaldo Pereira Lima, contando sua história na Azul – da qual foi o primeiro presidente. Segunda, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi.

André Viana lança livro. Domingo, na Casa Samambaia, na Vila Madalena.

A Deep Entertainment comemora 4 anos – com festa na Vila Olímpia. Hoje.

Cacá Diegues e Marcelo Galvão foram escolhidos para ser anfitriões (e cicerones) do diretor britânico John Roberts. Em maio, ele desembarca no País para participar do Cultura Inglesa Festival, em São Paulo.