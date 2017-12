Moda e arte urbana se encontram hoje no Studio Três 08, na Vila Madalena. Com direito a obra exclusiva do grafiteiroFelipe Primat, exposição de fotos dos donos do local, som das DJs Manu Rahal, Isabel Nassife As Pedritas e apoio da GAP.

Claudia Ferreira lança livro, hoje, na Livraria Saraiva do Shopping Paulista.

Waldick Jatobá promove palestra sobre o movimento cinético com visita guiada à exposição Ritmos: Grandes Nomes da Arte Cinética. Hoje, no Espaço Eliana Benchimol.

Guilherme Secchin abre exposição, hoje, na Mônica Filgueiras. Nos Jardins.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Zuza Homem de Mello e Bartolomeo Gelpi armam bate-papo sobre o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, A Grande Beleza. Hoje, na Casa do Saber do Itaim.

Abre hoje a exposição ChinaArteBrasil, na Oca.

Luisa Bresser e François Skaf lançam marca de joias. Hoje, no Bar Baretto.

E Aécio estará, dia 28, na Associação Comercial de São Paulo – um dos principais redutos de Kassab, que já fechou apoio de seu PSD à reeleição de Dilma.