Florentino Perez, do Real Madrid, estará em SP, dias 24 e 25, para o Fórum de Gestão Esportiva – patrocinado pelo Banco Santander. Ao lado de Pelé, Ronaldoe Aldo Rebelo.

Bruna Lombardi recebe segunda, na Câmara dos Vereadores de São Paulo, a Medalha Anchieta. Por iniciativa de Andrea Matarazzo.

O Napster fechou acordo com a Som Livre. Lançará, na Internet, álbum do cantor Israel Novaes. Segunda.

Seu Jorge surpreendeu, anteontem, no QG do Fhits, no Unique. Além de falar sobre moda, fez pocket show – para alegria das convidadas.