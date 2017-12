O coquetel de abertura do festival internacional de documentários É Tudo Verdade acontece, hoje, no Espaço Itaú de Cinema da Augusta.

Lilia Moritz Schwarcz e Adriana Varejão autografam livro sobre a obra da artista. Hoje, na Livraria da Vila da Lorena.

A Pinacoteca abre, hoje, a exposição Zero –por ocasião da Temporada Alemanha + Brasil.

José Guedes abre exposição na galeria Lume. Hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A série de shows Banco do Brasil Covers chegou à São Paulo. Celebra Cazuza, Zé Ramalho e Beatles. O projetoconta com a participação de Maria Gadú, Zeca Baleiro e o quinteto liderado por Liminha. De 23 a 25, no Espaço das Americas.

Vai ao ar, amanhã, novo filme da Coca-Cola que chama a torcida brasileira para ver de perto a taça da Copa do Mundo.