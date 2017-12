O fotógrafo Ivan Shupikov, famoso por fazer registros urbanos no mundo todo, estará no Lollapalooza clicando quem passar pelo Espaço Skol – como se fosse um lambe-lambe. Sábado e domingo, no Autódromo de Interlagos.

Thomas Baccaro abre exposição no D4 Boteco Galeria, nos Jardins. Hoje.

Vegetariano ou não, Roberto Carlos volta a fazer show no Espaço das Américas, em São Paulo, no fim de semana do Dia das Mães.