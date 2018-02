Amy Winehouse está se preparando para sofrer. Vai tirar do corpo a tatuagem com o nome do ex-marido, submetendo-se a, pelo menos, 20 doloridas sessões com laser.

Wagner Moura foi perambular pela Chapada Diamantina e não deu outra: arrancou suspiros de todas as moças do lugar. E ainda deu show com a banda Sua Mãe, da qual é vocalista.

Alexandre Herchcovitch fez almoço-inspeção, sábado, no Dalva e Dito. Queria conferir como o uniforme que criou para os garçons do novo restaurante funcionava na prática.

Apaixonado por literatura, Tony Bellotto passou as férias em Itacaré com a família e a tiracolo o livro Os homens que não amavam as mulheres, policial cult do sueco Stieg Larsson.

Ponto para Carlos Miele. As atrizes Mary-Louise Parker e Isla Fisher usaram vestidos do estilistano Globo de Ouro.