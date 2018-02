Tania e Marcos Derani recebem para coquetel em torno do ministro da Cultura da França Renaud Donnedieu de Vabres e do antiquário François Laffanour, por ocasião da Biennale des Antiquaires de Paris que acontece em setembro. Hoje, no Morumbi.

Rita Lee e Laerte lançam Storynhas. Hoje, na Cultura do Shopping Iguatemi.

Alice Braga participa da pré-estreia do filme Latitudes. Hoje, no shopping Frei Caneca.

A Ellus arma festa no restaurante Chez Oscar. Hoje.

O Maracangalha, um dos blocos mais tradicionais do Rio, não vai sair este ano. Os organizadores não conseguiram arrecadar… R$ 7 mil para pagar a bateria e os músicos.