O Coala Festival acontece dia 15, no Memorial da América Latina. Entre os convidados estão Criolo, Charlie e os Marretas, Trupe Chá de Boldo e 5 a Seco.

Carolina Galan, namorada de Marco Polo Del Nero, da FPF, vai banhada de ouro e cristais Swarovski para a avenida, em SP. Será destaque do abre-alas da Vai-Vai.

A 7 For All Mankind exibe coleção em parceria com a Scarf Me. Hoje, no shopping Iguatemi.

O mercado não perdoa mesmo. Ao saber, ontem, que a Petrobrás estaria encontrando mais água do que petróleo na Bacia de Campos, sugeriu: que tal a estatal ajudar o sistema Cantareira? Assim, pelo menos as ações da Sabesp teriam chance de subir…