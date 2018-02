Marina de la Riva faz show em homenagem ao centenário de Dorival Caymmi. Hoje, no Sesc Vila Mariana.

A agência Fishfire pilota a festa Vale Night – Quem é Vivo Sempre Aparece, na Casa de Portugal, na Liberdade. Hoje.

Thaila Ayala, Cintia Dicker, Ticiane Pinheiro e Lala Rudge desfilam para a Thelure. Amanhã, no Lounge One do Shopping JK.

A Caixa Cultural abre a exposição A Magia de Miró – com obras e fotografias do artista catalão. Amanhã.

Alberto Goldin estreia hoje coluna semanal no portal Gshow, da Globo. Chama-se Em Família no Divã e vai discutir questões tratadas na novela de Manoel Carlos.

Eduardo Mina lança Receitas que Alimentam a Alma. Amanhã, no Arouca São Paulo Clube. A renda da venda do livro será revertida à Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer Infantil.

A melhor frase para resumir a reação do mercado ao anúncio, ontem, da meta fiscal e do corte de orçamento do governo Dilma é: “Positiva, mas… sem entusiasmo”. Há grande questionamento sobre a capacidade de execução do que foi estabelecido.