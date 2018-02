Cris Arcangeli e Matthew Williamson armam festa, amanhã, pós-desfile do estilista na London Fashion Week. O palco será a badalada Whisky Mist.

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estreiam o musical Crazy For You, apenas para convidados. Hoje, no Teatro Bradesco.

A White Cube abre a exposição The Carnival Series, de Larry Bell. Hoje.

Elba Ramalho, Fernanda Abreu e Ivo Meirelles dividem o palco do Três Vezes Mais Show. Hoje, no Espaço Audio.

Raul Mourão abre mostra na Galeria Nara Roesler. Hoje.

Os chefs Renata Rea e Eduardo Azevedo e a nutricionista Daniella Horn inauguram o Espaço Gourmet. Segunda-feira, nos Jardins.