Fernando e Humberto Campana foram condecorados com a L’Ordre des Arts et des Lettres pelo governo francês. A entrega da premiação será dia 26, na residência do cônsul da França em SP.

A Bridgestone lança livro sobre a Copa Libertadores da América – de Nicholas Vital. Dia 21, no Museu do Futebol.

Abre amanhã, na Mendes Wood DM, expo de David Salle.

A Multicase e Tatiana Monteiro de Barros animam Cidade Jardim com o bloco Movimento de Rua. Renda revertida à Liga Solidária. Amanhã.

E a edição 2014 do Women’s Forum Brasil já tem data: 26 e 27 de maio, no Grand Hyatt.

Znort aproveita sua mostra na Choque Cultural para “tatuar” as crianças que passarem por lá amanhã.

O Congresso estreou, anteontem, nova fanpage no Facebook. Até o fechamento desta edição, 5 internautas haviam curtido a página.