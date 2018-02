Hoje tem ato do grupo Aliados do Parque Augusta. Reúne-se em frente à Câmara Municipal, defendendo o espaço.

Alan Edelstein inaugura, hoje, seu Rincon Escondido. Na Vila Madalena.

Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio, o tenista Flávio Saretta será anunciado hoje como o mais novo integrante do time do Itaú Masters Tour.

Cadão Volpato ministra, hoje, o curso David Bowie. Na Casa do Saber, no Itaim.

Decidido: Preta Gil será a atração principal do Baile de Carnaval da Vogue – quinta-feira que vem. No fim da noite entram Valesca Popozuda e o grupo Os Leleks.