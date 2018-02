Paulo Skaf pegará carona com Michel Temer. Vai hoje a Indaiatuba, inaugurar fábrica da John Deere. Alckmin também participará do evento.

Inhotim está agitado. Esteve lá, semana passada, o músico argentino Kevin Johansen e a equipe da Osklen.

A pré-estreia do filme Caçadores de Obras-Primas acontece hoje – no Cinépolis do JK.

O Instituto Moreira Salles abre, hoje, mostra de obras de Jacques Henri Lartigue.

Ana Maria Barbosa de Faria Marcondes lança livro no Masp. Hoje.

E quatro anos depois de deixar o governo de São Paulo, ficou pronto o quadro de José Serra – que fará parte da galeria dos governadores no Palácio dos Bandeirantes.