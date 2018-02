Marcelo Bratke e Mariannita Luzzati comemoram: seu projeto Cinemática foi premiado no Sarajevo Winter Festival. A cerimônia de entrega acontece hoje no Teatro Nacional da Bósnia.

Katia Canton lança Fabriqueta de Ideias. Hoje, na Cultura do Shopping Iguatemi.

O fotógrafo Marcelo Krause lança livro. Segunda, na Livraria da Vila da Lorena.

Diane von Furstenberg arma animado happy hour na casa de Sussu Vidigal Ramos. Amanhã.

E a Brahma vai antecipar o Dia dos Namorados no Brasil. A proposta do #movimento11 é salvar a celebração de um possível “esquecimento”. É que no dia 12 de junho acontece a abertura da Copa…