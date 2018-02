Jesus Luz na passarela do Fashion Rio? Esta é a esperança da Agência 40°, para valorizar sua nova estrela. “Estamos conversando, mas não está fácil. Desde Madonna, a agenda dele está cheia de mistério. Jesus só pensa em viajar”, diz um funcionário da agência.



O Museu do Futebol, menina dos olhos de José Serra, foi tema de reportagem do jornal francês Libération, que não poupou elogios ao governador.



Em torno de 14 mil. Esse é o número de visitantes dos quatro primeiros dias da mostra Portinari: Séries Bíblica e Retirantes. Aberta dia 2, no Masp.



Zeca Camargo vai atacar de professor. Vai dar curso na Casa do Saber sobre o que conhece muito bem: cultura pop.



Celso Loducca será presidente do júri – em três categorias – do Festival Ibero-Americano de Publicidade. Marcado para maio, em Buenos Aires.



Reinaldo Lourenço muda o conceito de seu desfile nesta edição da SPFW. Na lista de convidados, só compradores e imprensa especializada. Marcado para dia 21, na Faap.



São Paulo é verde. A constatação vem de um grupo de cariocas, que elaborou o livro Árvore Cidade São Paulo.



Casado há 32 anos, Sean Connery dá a receita de seu relacionamento estável com a francesa Micheline Roquebrune: ele não fala uma única palavra na língua pátria da cara-metade.

