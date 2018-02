Alexandre Birman se prepara para fazer apresentação especial. Mais precisamente, no MoMa, em Nova York. Amanhã.

Regina Velloso e João Octaviano inauguram o AACD Diagnóstico – centro para atendimento de planos de saúde e pacientes privados. Hoje.

A grife Valentino pretende abrir mais duas lojas no Brasil. No Rio e em Curitiba.

A Pernod Ricard organiza debate sobre as tendências da Lei Seca e a venda de álcool no Brasil. Hoje, no Figueira Rubaiyat.

O Pequeno Príncipe ganha versão digital com animações e jogos. Traduzido por Ferreira Gullar, o e-book será lançado pela Agir.

Quase um ano após autorização da Anac, a chilena Sky Airlines anuncia voos Guarulhos-Santiago. Serão diários a partir de 30 de março.