Notado: Aloizio Mercadante chegou à cerimônia em que foi nomeado ministro da Casa Civil – ontem, em Brasília – cerca de… meia hora antes do horário marcado.

Erh Ray, Gal Barradas e Rémi Babinet convidam para o lançamento da BETC São Paulo. Hoje, no Terraço Itália.

Abre hoje, na Carbono Galeria, a exposição Estudos, esboços e ensaios poéticos sobre arquitetura e territórios afins.

Está em cartaz a mostra de fotos de Marcos Credie. No restaurante Piola dos Jardins.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Ministério da Cultura lança hoje plataforma para colher opiniões sobre projetos que solicitam incentivo pela Lei Rouanet.

Em meio ao sucesso do beijo gay entre Mateus Solano e Thiago Fragoso no capítulo final da novela Amor à Vida, surge a dúvida: será que Vanessa, que está no paredão do BBB, vai ser eliminada hoje?