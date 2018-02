Fernando Grella, secretário de Segurança de SP, falará sobre os rolezinhos no Fórum Brasileiro de Shoppings Centers, do Lide. Dia 13.

O produtor Heitor Werneck reunirá os DJs Perereco, Alex Strunz, Alexandre Bispo e Nenê Krawitz no Projeto Luxúria – inspirado nos clubs de Londres. Hoje, no Templo Club, no Bixiga.

Lu Alckmin participa da cerimônia de abertura da 9ª Festa do Ano Novo Chinês – que acontece durante dois dias na Praça da Liberdade e Rua Galvão Bueno.

Por causa do calorão em Sampa, tem motorista de táxi cobrando 10% a mais para ligar o ar-condicionado. A “novidade” não consta do Manual da Prefeitura.