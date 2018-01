O tradicional baile de carnaval da revista Vogue já tem data. Acontece dia 20 de fevereiro, no Hotel Unique.

Além dos tucanos, dividiam uma segunda mesa no Ici, ontem, o procurador Arnaldo Hossepian, o ex-deputado Arnaldo Madeira, Hubert Alquéres e Marcos Paulino.

Zeca Camargo autografa seu novo livro hoje. Na livraria Saraiva do Pátio Higienópolis.

Daniel Boaventura se apresenta, sexta, no Tom Jazz.

E Marília Gabriela integra o elenco da segunda temporada de As Canalhas, do GNT. No papel de Celina, uma viúva descuidada, azeda e solitária, que morre de ciúme do filho.