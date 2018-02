Baixou síndrome de oniomania em Paris Hilton. De férias na Austrália, comprou 31 vestidos e um biquini em 40 minutos.



FLIP em alta. Nem a crise anda abalando a festa, que foi destaque no Financial Times. Este ano, o homenageado será Manuel Bandeira.



A lua-de-mel fashion de John Galliano, da Dior, e Carla Bruni rendeu ao estilista medalha da Légion d’Honneur.



Em fevereiro, chega às livrarias o novo livro do escritor Mia Couto. O romance leva o nome de O Fio das Missangas.



Juliana Jabour criou embalagem para a Nivea. A ser lançada no Fashion Rio.



Dia D. A Oi tem pagamento nesta quinta. Os quase R$ 6 bilhões da compra da Brasil Telecom.



Aos 45 anos, Marc Jacobs vai fazer a 32ª tatuagem. Está decidindo, segundo contou à revista Rolling Stone, entre um Bob Esponja, um Nemo ou a palavra Shameless (sem vergonha). Corre o risco de ser demitido da Louis Vuitton por excesso de mau gosto.

