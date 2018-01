Edison Lobão e Antonio Anastasia confirmaram presença no Fórum Brasileiro de Mineração. Organizado pelo Lide, acontece dia 21 de fevereiro, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Abre hoje a exposição As Câmeras Duplas, de Guto Lacaz. Na Galeria Mario Schenberg, na Funarte.

Estão abertas, até o fim do mês, as inscrições para o 4º Festival Internacional Cinerama.BC. Com curadoria a cargo de Barbara Sturm, filha de André Sturm.

Estreia hoje o espetáculo Palavra de Mulher. No Teatro Renaissance, nos Jardins.

É terça a pré-estreia do filme O Lobo de Wall Street. No Cinépolis do Shopping JK.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein e Thais Arbex.