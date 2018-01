Acontece hoje o primeiro Baile do Bem, com Toni Garrido, Sandra de Sá, Paula Lima e Izzy Gordon, em homenagem a Jorge Ben Jore Tim Maia. No Clube A.

É amanhã a pré-estreia de Bem-Vindo, Estranho, com Regina Duarte. No Teatro Vivo.

O coquetel de abertura do Salão dos Artistas sem Galeria é amanhã. Na Zipper Galeria.

O diretor italiano Fabio Breccia é o mais novo nome da produtora Talk Filmes.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein e Thais Arbex.