Agnaldo Farias reuniu gente graúda para expo na Carbono Galeria. Dentre os quais, Daniel Senise, Ruy Ohtake, Guto Lacaze Regina Silveira. Abre dia 4.

A Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae-SP, acontece de 22 a 25 de fevereiro. No Expo Center Norte.

A maior parte das unidades do One Thousand Museum, empreendimento de Zaha Hadid em Miami cujos preços começam em US$ 5 milhões, foi vendida a brasileiros. Detalhe: os apartamentos têm… aroma personalizado.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein e Thais Arbex.