Nem Sempre Me Vesti Assim, de Betty Martins, é o primeiro filme do Premiere ICArabe. A estreia nacional acontece dia 3. No CCBB.

Oskar Metsavaht abre exposição, sábado, em Aspen. São fotos da série Ipanema, que o estilista apresentou na Art Basel de Miami.

Lia Paris se apresenta no restaurante Alucci Alucci. Terça-feira.

A unidade da Casa do Saber na Rua Mario Ferraz retoma suas atividades nesta segunda. Com o lançamento de seus Cursos de Férias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein e Thais Arbex.