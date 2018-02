A banda The Doors vem ao Brasil. Como assim, eles não se dissolveram? Nada disso. É que o grupo Riders On The Storm, formado pelos ex-integrantes do Doors, toca 18 de abril, no Espaço Anchieta, em São Paulo.



Três mil documentos inéditos do escritor Ernest Hemingway estão, desde ontem, disponibilizados na John F. Kennedy Library, em Boston.



Com ou sem crise, vinte e cinco executivos brasileiros aterrissam, fim de semana, em Nova York. A convite da MasterCard, darão um giro pela National Retail Federation, uma das maiores feiras de varejo do mundo.



A Sony BMG vai homenagear o centenário de Carmen Miranda com lançamento de CD duplo. O primeiro disco traz duetos e o segundo, novas intérpretes cantando sucessos da Pequena Notável. Em fevereiro.



De braço dado com a moda, Eduardo Paes estará no almoço-confraternização do Rio Fashion, domingo, no Palácio da Cidade. Leva a tiracolo a Secretária da Cultura, Jandira Feghali, que aproveita a ocasião para anunciar seu novo projeto para a Lapa.



Os produtores brasileiros torcem para que a “praga” que tomou conta da Broadway não atinja o Brasil em 2009. Por lá, muitas temporadas estão sendo encurtadas e outras, canceladas.



Operação pega ladrão? Um comboio da Polícia de São Paulo percorria ontem a marginal do Tietê. Era composto de três Corsas, uma Kombi e uma Palio Weekend…

