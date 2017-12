Sai hoje, no Rio, mais um volume da série Museus Brasileiros, editada pelo Banco Safra. Desta vez, sobre o acervo do Museu Casa de Rui Barbosa.

Antonio Meneses faz concerto de encerramento da Temporada 2013 da Orquestra Jovem do Estado. Dia 22, na Sala São Paulo.

Deborah e Francisco Ventura pilotam Natal Solidário com participação das crianças da Associação Projeto Raízes – Alegria de Servir. Hoje, na Bela Vista.

A Orquestra Sinfônica da USP toca com Roberta Sá na Tenda Cultural Ortega y Gasset. Hoje, na Cidade Universitária.

Lelê Saddi, Mica Rocha, Fabi Saad e Gui Haji-Touma lançam parceria com Carol Celico – mulher de Kaká. Hoje, na Home It.

Regina Braga é destaque da Mostra de Teatro Panorama Petrobrás, com a peça Um Porto Para Elizabeth Bishop. Amanhã, no Itaú Cultural.

Nervos à flor da pele, sábado no Genésio, na Vila Madalena. Mesa de homens inconvenientes que faziam arruaça com as meninas do bar quase deu em briga. Felizmente, não houve maiores incidentes.