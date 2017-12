A Conectas Direitos Humanos promove, segunda, o debate Direito de Defesa e Prisão Provisória. No Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.

Moraes Moreira lança hoje livro em homenagem a Jorge Amado – com pocket show. Na Galeria Olido.

Também hoje acontece a Festa Solidária. Com arrecadação de brinquedos para as crianças da Casa José Eduardo Cavichio e apresentação de Felipe Weber e Maísa Magalhães. No S/A Club e Restaurante, em Pinheiros.

Antonio Henrique Amaral abre exposição na Caixa Cultural. Amanhã.

Também amanhã, a Pinacoteca de São Paulo abre mostra de Luzia Simons.

São parecidas, mas não são gêmeas. Quem apareceu ontem na coluna foiAlessandra, nãoConsuelo Blocker.