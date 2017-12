A Galeria Luisa Strina arma Leilão de Parede em prol da Associação Civil Anima. Hoje.

Bianka Van Hoegaerden e Drausio Gragnani pilotam o Art Sale Pop Up, com palestra de Jacopo Visconti. Hoje, no Galpão 363, na Vila Nova Conceição.

A Rua Amauri lança a campanha O Que Você Ama na Amauri?. Hoje, na Forneria San Paolo.

Boni e Ricardo Amaral lançam livro. Hoje, na Cultura do Shopping Iguatemi.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luzia Simons abre mostra na Carbono Galeria. Hoje.

Também hoje, Marcelo Gross, guitarrista do Cachorro Grande, lança seu primeiro disco solo. No Beco 203.

Será de Bruno Coulais (de Rios Vermelhos e Coraline) a trilha sonora de Amazônia, produção 3D franco-brasileira dirigida por Thierry Ragobert. E ele terá de correr, pois o filme estreia em janeiro.

Camila Pitanga é a DJ convidada do Bailinho, amanhã, na Seringueira, em Perdizes.

Ronaldo e Rafael Nadal se enfrentam em torneio beneficente de pôquer. Em Praga.

As ações de bancos têm caído muito. O mercado está cheirando algo no ar…