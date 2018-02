Depois de seis dias de tensão e tristeza, Luiz Oswaldo Pastore conseguiu voltar, nesta segunda, de Paraty – onde seu querido amigo Christian Wölffer sofreu acidente fatal – para São Paulo. Amparado por amigos e pela família, tenta se recuperar da tragédia.



Ufa! Barrada duas vezes pelos seguranças, Daniella Cicarelli pode, enfim, curtir a festa mais disputada de ano-novo, em Saint-Barth. A super balada era capitaneada pelo filho do ditador líbio Muammar Kadafi.



Pela segunda vez no Brasil, Marcel Roth, um dos herdeiros da Rolex, passa temporada no Rio. Low profile – e precavido -, faz sua corrida diária pela orla sem relógio de pulso.



Com curiosidade, o gerente da Hermès, do Bal Harbor, em Miami, perguntou a uma brasileira se a nossa economia está forte. Já que, hoje, a maior parte dos seus clientes vem do Brasil.



O pedido de Roberto Jefferson na virada do ano: “Quero a anistia, para voltar em 2010.” Cinco anos fora da política é muito tempo, diz o “bom moço”, “para quem mais acertou do que errou…”



Ticha Gregori e Chico Millan pilotam, hoje, festa de Reis, no Bar Balcão.



Estranha, a vida. João Emanuel Carneiro está absolutamente obcecado por colocar personagens de ‘A Favorita’ escondidos atrás de portas, “descobrindo” maldades e mais maldades. Haja porta…

