Começou ontem a Art Basel em Miami. Mas, para os brasileiros, a festa teve início na segunda-feira, com jantar oferecido por Cleusa Garfinkel, no Mr Chow.

Luiz Fernando Pacheco, advogado de José Genoino, acaba de inaugurar seu próprio escritório.

Ana Carla Fonseca, Neca Setubal e Denis Mizne discutem, hoje, na Escola São Paulo, as cidades e a tecnologia como vetores de desenvolvimento e educação.

Abre hoje mostra com obras de Cildo Meireles, Gregori Warchavchik e Mauro Restiffe, no Centro Universitário Maria Antonia – em comemoração aos 20 anos de atividades do local.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bar Astor estacionou um foodtruck no terraço do Shopping Cidade Jardim, onde ficará até fevereiro. Os preços serão 10% inferiores aos da casa da Vila Madalena.

Marconi Perillo, governador de Goiás, é o entrevistado do Roda Viva da próxima segunda. Falará, entre outros assuntos, das acusações de seu envolvimento com Carlinhos Cachoeira.