Fernando Soares abre exposição no Espacio Uruguay. Hoje, na Paulista.

Fly lança sua autobiografia. Hoje, na Saraiva do Morumbi Shopping.

O Prêmio Portugal Telecom de Literatura em Língua Portuguesa anuncia, hoje, os vencedores de sua 11ª edição. No Auditório Ibirapuera.

Romero Rodrigues e Rosely Cruz, do Buscapé, comandam encerramento do primeiro semestre do Laboratório de Empresas Nascentes de Tecnologia, da Direito GV. Hoje, na sede do Buscapé.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fabrizio Giannone comemora parceria com a Fruit de la Passion. Hoje, em seu ateliê.

Lucas Lenci lança livro, hoje, no Madalena Centro de Estudos da Imagem.

Candido Pinheiro Koren de Lima lança livro, hoje, no Centro da Cultura Judaica.

E a revista Oscar 2013 será lançada hoje. No espaço conceito da Citroën, nos Jardins.

Engenheiros de alto padrão se perguntavam, ontem, sobre o motivo de um prédio ter desabado em Guarulhos: “O concreto é o segundo melhor amigo do homem. Não cai fácil. Precisa de um motivo muito forte”.