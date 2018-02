Fabrizio Fasano lança sua biografia, Colecionador de Sonhos. Segunda-feira, na Casa Fasano.

Patrícia Marx faz show no happy hour do Auto Premium Show. Hoje, no Jockey Club de São Paulo.

Leda Catunda desenhou coleção especialmente para a Fit, de Renata Schmulevich. Chega às lojas em dezembro.

Com curadoria de Waldick Jatobá, abre hoje a mostra Natal com Design.

Danilo Miranda, David Uip e Marcelo Araújo participam do Sarau Literário contra a Aids. Amanhã, durante o lançamento de livro que marca os 10 anos da Agência Aids. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Diana de Hollanda lança o livro O Homem dos Patos. Dia 2, no Museu da República, no Rio de Janeiro.

O show holográfico que trará Cazuza de volta aos palcos – hoje, no Parque da Juventude – terá transmissão ao vivo pelo site Volta Cazuza.

Blatter e Jérôme Valcke farão reunião de emergência com Aldo Rebelo assim que desembarcarem no Brasil – amanhã. Assunto? O atraso na entrega do Itaquerão.