A Corpora, de Luiz Lara, Dalton Pastore e Zé Victor Oliva, promove encontro entre Guido Mantega e empresários. Tema: Brasil, Uma Visão de 10 Anos. Dia 2.

A Mastercard lança hoje, para convidados, o programa São Paulo Não Tem Preço. No Trattoria, novo restaurante de Rogério Fasano.

A Riachuelo inaugura loja na Oscar Freire com festa e talk show com Fernanda Lima. Hoje, nos Jardins.

Felipe Massa recebe para jantar de apresentação da empresa de concierge More Than Lux. Hoje, no Jardim Europa.

Ivan Cardoso abre expo na Galeria Paralelo. Hoje.

Também hoje é a entrega do Prêmio Arte Qualidade. No Clube Sírio.

Adolfo Faúndez, Gersony Silva e Helô Alcantara Machado abrem a mostra Trialidade. Amanhã, na Galeria Sergio Caribé.

Paulo Lilla lança livro. Hoje, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi.

Clovis de Barros Filho dá palestra pré-reinauguração da loja Salvatore Ferragamo. Hoje, no Shopping Cidade Jardim.

Angelo Derenze arma festa de lançamento da Casa Cor 2014. Hoje, no Jockey.

EFHC recebe convidados, hoje, para lançamento do curso à distânciaGestão Brasil: Gestão Pública Online. Parceria de iFHC e da Estação Business School.