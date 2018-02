Discretos, Andrea e Guy Dellal deram rasante por Trancoso. A dupla se hospedou no novíssimo Uxua Casa Hotel, do holandês Wilbert Das.



Os chineses acabam de ganhar seu Guia Michelin. E o restaurante Robuchon A Galera, de Macau, levou três estrelas.



Um convênio inédito ligou a Faculdade de Direito da FGV à Universidade de Illinois, nos EUA. Alunos do último ano da graduação e do pós daqui poderão se candidatar a fazer um semestre na escola americana.



Depois de uma longa travessia, dom Evaristo Arns mostra-se mais disposto. Recebeu amigos tendo em mãos o recém-lançado Mordaça no Estadão, em que tem lido, com atenção, os episódios de que participou durante a luta contra a ditadura.



Coisas da Argentina. Um político de Buenos Aires criticou o governo por não ter até hoje um plano contra a crise. Mas Cristina Kirchner estava ocupada, fazendo duros ataques à Inglaterra. Era aniversário da tomada das Malvinas.



Nos últimos anos, a indústria de material de esqui da Escócia quase faliu por causa da falta de neve e de clientes. Agora a neve cai às toneladas… sobre clientes falidos.

