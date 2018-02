Ticiana Villas Boas comemora aniversário hoje, com a festa Micaranda na Varanda – em homenagem à Bahia, sua terra natal. Show de Preta Gil.

Marcelo Rubens Paiva lança coleção de camisetas desenhada pelo próprio escritor. Hoje, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi.

Também por lá, PJ Pereira autografa livro sobre orixás africanos. Segunda.

Beatriz Milhazes abre expo. Hoje, no Galpão Fortes Vilaça.

Luiz Claudio Began faz coquetel de lançamento do livro Baccarat 250 Years. Terça-feira, na Boutique Baccarat.

Dados do Ministério do Turismo da Argentina mostram: o Brasil não sofreu perdas com a queda de 1,4% no número de hermanos que viajaram ao exterior no primeiro semestre de 2013. Ao contrário: houve incremento de 3,4% no total de argentinos que vieram visitar o País.