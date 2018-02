A depender da reação da plateia no show beneficente a favor da família do pedreiro Amarildo, anteontem, Sergio Cabral pode se mudar do Rio. Enquanto Caetano Veloso cantava refrões de “Odeio Você”, ouvia-se “ Fora Cabral” sem interrupções.

Trattoria, novo restaurante de Rogério Fasano, abre as portas para o público no dia 28.

Rodrigo Del Arc apresenta repertório MPB e pop. Hoje, na Praça Victor Civita.

Acontece hoje, coquetel de abertura da mostra Tomie Ohtake – Gesto e razão geométrica, em seu instituto.

Luiz Felipe d’Avila lança Caráter & Liderança – nove estadistas que construíram a democracia brasileira. Terça, na Cultura da Paulista.

Pelo menos uma pessoa, com acesso à Justiça carioca, foi informada que os pedidos de recuperação judicial da OSX e OGX não vão bem, obrigado. A conferir.