A Autotrac, de Nelson Piquet, lança amanhã produtos de rastreamento de veículos e motos particulares.

A TNT arma festa da temporada de Fórmula 1. Dia 21, no Leopolldo.

O Para-Raio de Trancoso faz festa de estreia do projeto Summerstage. Com show de CocoRosie, no Cine Joia. Hoje.

Michel Temer participou de encontro da turma de 1963 do Direito da USP – que completou 50 anos. Organizado, semana passada, por Maurício Abdalla no Paulistano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leo Sanches, Eduardo Vitale, Bernie Vila, Tonico Novaes e Luiz Fernando Bellintani inauguram, dia 27, o Jet Lag – novo pub inspirado no universo da aviação.

Acontece, sexta, a festa Like a Wedding. Na Disco.

A Síbaris pilota lançamento do livro Expedição Brasil Gastronômico. Segunda, na Livraria Cultura da Paulista.

Guido Mantega foi visto em Ibiúna, no feriado – absolutamente tranquilo.