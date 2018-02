Eduardo Campos toma café da manhã, dia 18, na Sociedade Rural Brasileira.

Clóvis Barros Filho e Arthur Meucci lançam O Executivo e o Martelo, sobre ética no mundo dos negócios. Segunda, na Saraiva do Shopping Ibirapuera.

Elifas Andreato abre exposição em homenagem a Vinicius de Moraes. Terça, na Caixa Cultural do Rio de Janeiro.

O número de especialistas e analistas globais que se inscreveram no Bradesco’s Anual CEO Forum surpreendeu a organização. Foram mais de 400, o dobro da edição de 2012. O evento, no hotel Mandarin Oriental, em Nova York, acontece dias 19 e 20.

A Pinacoteca apresenta, sábado em seu auditório, a palestra Cocteau | Kentridge. Com Sergio Fingermann.

Guarujá vai receber filial de duas grandes baladas de SP. Hoje, a Disco será inaugurada no Casa Grande Hotel; amanhã, a Kiss and Fly abre no Sofitel Jequitimar.

Jorge Kalil, diretor do Instituto Butantan, recebeu título de Doutor Honoris Causa da Universidade Sorbonne.

E o rei Carlos XVI Gustavo da Suécia visita o Parque Tecnológico da UFRJ. Hoje.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein e Thais Arbex.