É hoje a entrega do Prêmio Trip Transformadores. No Auditório Ibirapuera.

A Banda Mais Bonita da Cidade apresenta seu novo disco, O Mais Feliz da Vida. Hoje, no Da Leoni.

Dolce & Gabbana inaugura nova loja. Hoje, no Iguatemi.

O site Ídolos Eternos abre amanhã leilão das luvas que o corintiano Cássio usou para defender pênalti batido pelo são-paulino Rogério Ceni no último jogo entre as duas equipes. Com parte da renda revertida a entidade social de Veranópolis, cidade natal do goleiro.

Guido Mantega revelará a 250 pesos pesados do empresariado nacional os planos do governo para o futuro. O ministro participa de evento da Corpora, de Luiz Lara, Victor Oliva e Dalton Pastore. Dia 2 de dezembro.