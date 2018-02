Viviane Senna manteve-se absolutamente calada quando perguntaram se Bruno Senna estava confirmado na Fórmula 1 em 2009. Na festa de réveillon do Iate Clube de Santos, em Angra dos Reis.



Já José Roberto Marinho não só curtiu a festa como exibiu uma de suas habilidades, fotografar. Atacou de paparazzo durante a noite, clicando a família, amigos e todos detalhes.



Há muito em comum entre Cristina Kirchner e Lula. Ela começa 2009 anunciando viagens para Cuba, Venezuela, India, Coreia e Espanha.



A revista americana Obit Magazine – sim, dedicada a obituários… – publicou o passamento do governo George W. Bush. Termina com frases do tipo “adeus, eixo do Mal”.

