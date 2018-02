Martha Medeiros inaugura loja no Shopping Cidade Jardim. Com direito a parceria com Helena Bordonem novos modelos e coleção Home It. Terça-feira.

A Galeria Raquel Arnaud abre mostras de Célia Euvaldo e Tuneu. Hoje.

Marcelo Rezende lança livro, hoje, na Saraiva do Shopping SP Market.

Céu de brigadeiro para o mercado de seguros de… helicópteros e jatinhos executivos no País. Este ano, o crescimento será de 10% em relação ao ano passado, segundo Banco do Brasil e Mapfre.

Professores da Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim estão em NY. Foram participar de programa intensivo de MPB na Juilliard School – a pedido de 40 alunos do departamento de jazz do conservatório.