Washington Olivetto recebe homenagem dos alunos do curso de Publicidade da Cásper Líbero – o prêmio O que eu quero ser quando crescer. Hoje.

Fernando Figueiredo, Mentor Muniz Neto e Adriana Ribeiro comemoram na Casa Fares os 25 anos da agência Bullet. Hoje.

Ana Tinelli lança, hoje, website na loja do Shopping JK.

Carin Mofarrej pilota venda da Momussk em prol da instituição Mão Amiga.

Fabiana Scaranzi lança livro, hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Também hoje acontece a abertura do SP Burger Fest. Na Praça Benedito Calixto.

Claudia Kiatake, David Dalmau, Gustavo Rosa e Sônia Menna Barreto abrem mostra. Hoje, no Bar des Arts.

Aldo Bonadei será homenageado, a partir de hoje, na Galeria Almeida e Dale. Abre com uma curiosidade: roupas do acervo do Museu da Moda do Rio. Sim, o artista plástico também era costureiro.