O PT ri sozinho. Segundo o Ibope, Dilmasó não vence no primeiro turno se seus adversários forem Marina Silvae Serra. E mesmo que os dois se candidatem e Dilma despenque por algum motivo, há sempre como chamar Lulade volta.

O La Tambouille recebeu remessa de tartufo bianco.

A revista Percurso, do Sedes Sapientiae, faz 25 anos. E comemora, hoje e amanhã, no instituto. Com direito a palestras sobre André Green.

Anitta se apresenta no Club A. Hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gui Pimentel manda nos picapes do Bar Número. Hoje.

Os patronos da Pinacoteca se reúnem, quarta-feira, para escolher as obras que serão adquiridas pelo museu.

Todo mundo quer pegar carona… nos aviões da TAM. A empresa convocou passageiros a enviar fotos de seus rostos – que serão usadas para adesivar um Airbus da companhia. Em dois dias, recebeu mais de 25 mil imagens. Precisava de somente 10 mil.