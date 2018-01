A mostra The Little Black Jacket desembarca em São Paulo, terça, com fotos tiradas por Karl Lagerfeld de gente famosa usando o icônico casaqueto da Chanel. O estilista-fotógrafo da maison estará presente.

Lygia da Veiga Pereira lança Células-Tronco – Promessas e Realidades. Hoje, na Livraria da Vila da Alameda Lorena.

Gustavo Almeida abre exposição de fotos no Suplicy Cafés Especiais. Hoje.

Começou a temporada de trufas brancas no Piselli.

É hoje o coquetel de Paula Ferber no Iguatemi.

Jaqueline Vargas autografa o livro Sessão de Terapia. Hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

EGesner Oliveira eJoão Grandino Rodas lançam a segunda edição de seu livro sobre o novo papel do Cade. Dia 30, na FGV-SP.