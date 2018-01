Liana Moraes e Renata Queiroz de Moraes armam desfile dos 10 anos de carreira de Sandro Barros. Hoje.

Hoje, Dia do Aviador, o Comando da Aeronáutica comemora a data outorgando a Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico. Entre os homenageados está Roberto Godoy, do Estado.

O coreógrafo Anselmo Zolla vai trabalhar com Jorge Takla na montagem da ópera-rock Jesus Cristo Superstar.

Psiquiatras discutem hoje, em Curitiba, o programa Mais Médicos. No Congresso Brasileiro de Psiquiatria.

Paula Ferber faz coquetel, hoje, em sua loja do Iguatemi.

Vera Cortez e Giuliana Romanno armam brunch com curadoria de Daniela Cutait, Hoje, nos Jardins.

William Bonner ‘sumiu’ esta semana do Jornal Nacional, da Globo. Em um esforço para fazer ‘sumir’ qualquer peso extra no Spa Sete Voltas, de Myrian Abicair.