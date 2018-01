Guga Chacra ministra palestra sobre a guerra da Síria – hoje, a convite da comunidade sírio-libanesa – no Clube Sírio. E, segunda-feira, fala sobre as relações do mundo árabe com Israel, no Centro da Cultura Judaica.

Celebrando 60 anos, a Mendes Júnior oferece amanhã, no Theatro São Pedro, concerto do prodígio sino-americano Conrad Tao – em prol do Projeto Guri e da Emesp Tom Jobim. O pianista será acompanhado pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

Christiane Kubrick, viúva do cineasta homenageado na Mostra de Cinema, se acabou de dançar na festa de abertura do evento, anteontem.