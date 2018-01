Bob Wolfenson lança livro hoje, na Casa do Saber da Mario Ferraz, no Itaim.

Paula Raia firmou parceria com Giovanna Lemes Motta e Camila Espinosa, do site E-closet. Festejam hoje, com almoço no restaurante Santinho do Museu da Casa Brasileira.

Acontece hoje a abertura da 37ª Mostra Internacional de Cinema, com exibição do filme Inside Llewyn Davis, de Joel e Ethan Coen. No Auditório Ibirapuera.

A Casa 8 faz leilão de quadros e esculturas. Hoje.

Cris Barros arma coquetel, hoje, na sua loja do Itaim.

A CET escolheu o dia de ontem, com fortes chuvas na cidade, para recomendar a quem tem carro o uso do transporte público. Só pode ser lobby das empresas chinesas de guarda-chuva.