A ONG Vaga Lume lança o livro Um Brasil Gigante, com a presença dos escritores Milton Hatoum e Drauzio Varella. Hoje, no Museu da Casa Brasileira, no Jardim Paulistano.

A Casa de Portugal de São Paulo completa 78 anos e promove espetáculo de fado e exposição. Amanhã.

Barry Bergdoll, curador de Arquitetura e Design do Museum of Modern Art de Nova York, participa do colóquio Conversando Sobre Lina Bo Bardi. Sábado e domingo, na Casa de Vidro.

A Blau Projects, nova galeria da Vila Madalena, abre a exposição Film Studies, de Benoît Maire. Sábado.

A modelo/angel Candice Swanepoel será a grande estrela do desfile da Fórum nesta edição da SPFW.

Enquanto São Paulo discute a proibição do foie gras, o Rio de Janeiro fará… degustação da iguaria. No curso Rencontres Gastronomiques, promovido pela Aliança Francesa. Entre hoje e 8 de novembro, na Barra da Tijuca.