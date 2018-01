Única apresentação do Gala Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow. Amanhã, no Teatro Alfa.

Abre hoje, no Centro Cultural Banco do Brasil, a mostra Resistir é Preciso.

O Glamurama comemora 7 anos com festa, amanhã, na Fundação Ema Klabin.

Guilherme Wisnik faz apresentação da X Bienal de Arquitetura de SP. Hoje, no Museu da Casa Brasileira.

Nada mais justo. Jean-Michel Cousteau, filho do célebre oceanógrafo Jacques Cousteau, lança livro… à prova d’água. Hoje, na Livraria da Vila do Shopping JK.