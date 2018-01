A ceramista Hideko Honma faz, em seu ateliê, mais uma edição do Mercado A Mão Cheia. De hoje a domingo, em Moema.

A Disco pilota a primeira festa em comemoração aos 13 anos do clube. Com discotecagem de Gui Boratto e Diogo Accioly. Hoje, no Itaim.

Mariana Ximenes arma festa em comemoração aos 11 anos da revista Estilo. Hoje, no Unique.

Também hoje acontece a inauguração do showroom da Marchi Cucine & Djalma Brown. Na Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Caixa Cultural abre, amanhã, a mostra Gomide – um Modernista entre Paris e São Paulo.

E a Chilli Beans da Oscar Freire será palco de uma tarde de circo e brincadeiras. Amanhã.